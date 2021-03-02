شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب عن رفض كلوب انضمام صلاح: " مش كل حاجة تتصدق..لم يصلنا شيء رسمي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم حقيقة الأنباء التي ترددت عن رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إنضمام محمد صلاح للمنتخب و المشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل .

وقال شوقى غريب فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " :"لم يصلنا أي شيء رسمي بذلك .. ومش كل أخبار تتصدق".

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، مشاركة النجم محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب، المقرر لها إن تقام في الصيف المقبل، في العاصمة اليابانية "طوكيو" .

وقالت صحيفة "ليفربول ايكو" إن يورجن كلوب رفض بشكل قاطع مشاركة صلاح في البطولة، خوفًا من تعرضه لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، أو الإصابة داخل المباريات ، وأضافت الصحيفة : " البطولة تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، وفي هذا الوقت يكون ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد".

تابع شوقى غريب :" نتعامل في مثل هذه الأمور بالرسميات ، إلى جانب أن حسم قائمة المنتخب الأوليمبي ستكون في شهر يونيو والبطولة في يوليو ، ومن السابق لأوانه حسم أو رفض مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد.