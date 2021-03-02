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شوقي غريب عن رفض كلوب انضمام صلاح: " مش كل حاجة تتصدق..لم يصلنا شيء رسمي"

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القاهرة - سامية سيد - كشف شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم حقيقة الأنباء التي ترددت عن رفض يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي إنضمام محمد صلاح للمنتخب و المشاركة في اوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل .

وقال  شوقى غريب  فى تصريحات خاصة لـ " الخليج 365 " :"لم يصلنا أي شيء رسمي بذلك .. ومش كل أخبار تتصدق".

أفادت تقارير صحفية إنجليزية، رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ، مشاركة النجم محمد صلاح مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب، المقرر لها إن تقام في الصيف المقبل، في العاصمة اليابانية "طوكيو" .

وقالت صحيفة "ليفربول ايكو" إن يورجن كلوب رفض بشكل قاطع مشاركة صلاح في البطولة،  خوفًا من تعرضه لفيروس المستجد كوفيد-19، أو الإصابة داخل المباريات ، وأضافت الصحيفة : " البطولة تقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، وفي هذا الوقت يكون ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد".

تابع شوقى غريب :" نتعامل في مثل هذه الأمور بالرسميات ، إلى جانب أن حسم قائمة المنتخب الأوليمبي ستكون في شهر يونيو والبطولة في يوليو ، ومن السابق لأوانه حسم أو رفض مشاركة محمد صلاح في الأوليمبياد.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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