شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: الفوز على المصرى "انطلاقة جديدة" لبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة على حساب المصري بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز، موضحًا أن الفوز مهم للغاية خاصة بعد النتائج الأخيرة، مشددا على أن اللقاء أمام المصري كان صعبا كونه فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.

شدد المدير الرياضى لبيراميدز على أن الفريق بالفوز على المصرى سيركز على اللقاء المقبل أمام أسوان والفوز مرة أخرى، قبل بدء مشوار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية ولقاء نكانا الزامبي يوم 10 مارس المقبل، ولابد من البناء على الفوز والاستمرار في الانتصارات.

أضاف المدير الرياضي بأن النتائج لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة والنادي يسعى للتطور والتقدم والاستمرار في المنافسة على جميع البطولات.