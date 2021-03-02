شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: الفوز على المصرى "انطلاقة جديدة" لبيراميدز فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي حققه فريق الكرة على حساب المصري بهدفين مقابل هدف في الدوري الممتاز، موضحًا أن الفوز مهم للغاية خاصة بعد النتائج الأخيرة، مشددا على أن اللقاء أمام المصري كان صعبا كونه فريق قوي ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى.
أضاف المدير الرياضي بأن النتائج لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة والنادي يسعى للتطور والتقدم والاستمرار في المنافسة على جميع البطولات.
فريق بيراميدز حقق فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل عمر جابر هدف التقدم للفريق السماوى، وتعادل عمرو كمال للفريق البورسعيدى من ركلة جزاء، ثم سجل محمود وادى الهدف الثانى لبيراميدز.
بيراميدز نجح فى فك عقدة تاريخ مواجهاته مع المصرى، حيث تعد مباراة اليوم هى التاسعة فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري،تفوق المصرى فى جميع المواجهات السابقة، محققا الفوز فى 5 مباريات، وتعادلا فى ثلاث مباريات، وفاز بيراميدز فى مباراة اليوم.
بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 22 فى المركز الخامس، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكهم 14 هدف، فيما يحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقائين، وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف.