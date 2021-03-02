شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 2 – 3 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النادي الأهلي الأضواء باخباره اليوم، الثلاثاء، 2 – 3 – 2021، حيث أثرى بطل إفريقيا الساحة الرياضية العديد من الأخبار الهامة وهو ما نحاول رصد أهم ما جاء بشأنه من أخبار على مدار اليوم.

أفشة يعادل رقم معلول.. الثنائي يصنعان نصف أهداف الأهلي هذا الموسم

عادل محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي التونسي علي معلول الظهير الأيسر في صدارة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في صفوف النسور الحمر، بعد الهدف الذى صنعه للنيجيري جونيور أجايي في مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

النادى الأهلى يستعرض تصديات محمد الشناوى أمام طلائع الجيش

حرصت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى، على استعراض تصديات النجم محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول، أمام نادى طلائع الجيش، في المباراة التي فاز فيها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف ضمن مبارايات الأسبوع الـ 14 للدوري الممتاز.

الأهلي يسافر إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب

إستقر مسئولو النادي الأهلي على السفر إلى الكونغو عبر طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا وذلك بهدف توفير كل سُبل الراحة للفريق في هذه المباراة المرتقبة ومن أجل حماية البعثة من فيروس كورونا.

الأهلى يحدد موعد عودة وليد سليمان لتدريبات الفريق

يعود وليد سليمان لاعب الأهلي لتدريبات الفريق المقبلة عقب مباراة الأسماعيلي في الدوري بعد إكتمال شفائه التام من إصابته التى أبعدته عن مباريات وتدريبات الأهلي الماضية وحرمته من المشاركة فى كأس العالم للأندية .

الأهلي يؤجل حسم صفقة "قنّاص" سيمبا بسبب فتوى لجنة التخطيط

أوصت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي بتأجيل فكرة الدخول فى مفاوضات جادة ورسمية مع الموزمبيقي لويس ميكيسون لاعب سيمبا التنزاني لحين متابعة اللاعب بشكل أكثر دقة، وفى مباريات كثيرة، حتى يكون التقييم موضوعيا وغير مُتسرّع.