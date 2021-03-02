حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 | 3 | 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 | 3 | 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، الأهلي يؤكد جاهزية محمد الشناوي لموقعة فيتا كلوب الأفريقية

الأهلي يؤكد جاهزية محمد الشناوي لموقعة فيتا كلوب الأفريقية

أعلن الجهاز الطبي للأهلي جاهزية محمد الشناوي حارس مرمى الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي في بطولة أفريقيا ، وطمأن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق جماهير الأهلي عن حالة محمد الشناوي الذي تعرض للإصابة بكدمة في مباراة طلائع الجيش الأخيرة بالدوري وهي الإصابة التى أبعدت الحارس الدولي عن مران الفريق أول أمس.

اتحاد الكرة يفرض غرامة 10 آلاف جنيه على كل لاعب لا يخضع لمسحة كورونا

أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى أندية الدوري الممتاز يطالبهم فيه بإجراء التحاليل و المسحات الخاصة بفيروس كورونا بإحدي المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها ، وذلك للاعبين و افراد الجهاز الفني و الإداري .

تعديل موعد مباراتي المقاولون مع المحلة و البنك الأهلى مع الاتحاد في الدوري

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة المقاولون العرب مع غزل المحلة بالجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الممتاز لتقام في الثالثة عصر الأحد 14 مارس، بدلا من السبت 13 مارس الجاري.

باتشيكو يجدد الثقة فى لاعبى الزمالك: قادرون على حصد الألقاب المحلية والقارية

أجتمع البرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك مع لاعبي الفريق الأبيض قبل انطلاق المران الجماعي اليوم للحديث عن مباراة وادي دجلة التي أقيمت مساء أمس ضمن الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل السلبي.