شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز و المصرى البورسعيدى فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح بيراميدز فى الفوز على المصري البورسعيدى بنتيجة 1/2 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالاسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز

بيراميدز فك عقدة مواجهاته مع المصرى، حيث تعد مباراة اليوم هى التاسعة فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري، تفوق المصرى فى جميع المواجهات السابقة، محققا الفوز فى 5 مباريات، وتعادلا فى ثلاث مباريات، وفاز بيراميدز فى مباراة اليوم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 22 فى المركز الخامس، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكهم 14 هدف، فيما يحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقائين، وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف.