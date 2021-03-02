شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تحضيرية بين اتحاد الكرة و بريزنتيشن وتذكرتي للتجهيز للمئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أحمد مجاهد، الأستاذ منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن وتذكرتي، للتحضير لمئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، والتجهيز لعمل احتفالية تليق بمئوية الجبلاية.

واتفق الطرفان منتصر النبرواي وأحمد مجاهد على عقد جلسة بعد 10 أيام لعرض الرؤي والأفكار التي ستقام في مئوية اتحاد الكرة لإخراج المئوية بشكل مميز متضمنة أكثر من فكرة، خاصة أنها ستشهد تواجد العديد من رموز ونجوم الرياضة من معظم دول العالم وقيادات الاتحاد الدولي –فيفا- والاتحاد الأفريقي ورؤساء الاتحادات العربية.