شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم المصرى بهدفى "جابر و وادى" ويفك عقدة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز فوزًا غاليًا على المصرى البورسعيدى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد برج العرب، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، حيث سجل عمر جابر هدف التقدم للفريق السماوى، وتعادل عمرو كمال للفريق البورسعيدى من ركلة جزاء، ثم سجل محمود وادى الهدف الثانى لبيراميدز.

بيراميدز نجح فى فك عقدة تاريخ مواجهاته مع المصرى، حيث تعد مباراة اليوم هى التاسعة فى تاريخ مواجهات الفريقين بمسابقة الدوري، تفوق المصرى فى جميع المواجهات السابقة، محققا الفوز فى 5 مباريات، وتعادلا فى ثلاث مباريات، وفاز بيراميدز فى مباراة اليوم.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 22 فى المركز الخامس، بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكهم 14 هدف، فيما يحتل المصرى المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 5 وتعادل في 7 وخسر لقائين، وسجل لاعبيه 18 هدف وتلقت شباكه 10 أهداف.

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط، ضغط واستحواذ من فريق بيراميدز، وسط تراجع وتأمين دفاعى لفريق المصرى، الذى اعتمد بشكل كبير على الهجمة المرتدة لكن التمركز الدفاعى للاعبى الفريق السماوى منع الخطورة عن مرمى شريف إكرامى.

وشن لاعبو بيراميدز العديد من الهجمات على مرمى الفريق البورسعيدى لكن جميعها بدون عنوان، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى بين الفريقين.

أحداث الشوط الثانى

مع بداية الشوط الثانى واصل فريق بيراميدز الضغط على دفاع المصرى المنكمش، ومثل رمضان صبحى محور لعب الفريق السماوى، والذى جاءت معظم الهجمات عن طريق لمساته من الجبهة اليسرى.

وبعد الدقيقة 60 تحول رمضان صبحى للجبهة اليمنى ونجح فى الحصول على ضربة ركنية استغلها عمر جابر لتسجيل هدف التقدم عن طريق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء،

وفى الدقيقة 66 احتسب محمد الصباحى ركلة جزاء لصالح المصرى بعدما ارتطمت الكرة فى يد أحمد فتحى، سجل منها عمر كمال هدف التعادل.

وفى الدقيقة 76 تعرض إسلام صلاح للإصابة بعد صدامه بالخطأ مع أحمد شديد، وفى الدقيقة 82 سجل محمود وادى هدف بيراميدز الثانى من ضربة رأسية نارية ورفض الاحتفال أمام فريقه السابق.

وخرج رمضان صبحى فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع ودخل دودو الجباس والذى كان على مقربة من تسجيل الهدف الثالث لولا تصدى حارس المصرى فى الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

تشكيل الفريقين فى المباراة

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - محمد حمدي - أحمد سامي - أحمد فتحي، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق، خط الهجوم: دييجو رولان

وتواجد على مقاعد البدلاء: جون أنطوي - أحمد الشناوي - طارق طه - محمود وادي - محمد فاروق - إبراهيم حسن - محمد الجباس - إبراهيم عادل - محمود صابر.

فيما ضم تشكيل المصرى كلاً من.. أحمد مسعود فى حراسة المرمى، فى الدفاع.. عمر كمال - إسلام صلاح - فريد شوقى – سعيدو، فى الوسط.. أحمد شديد - علاء عطا - محمد عنتر - أموتو أوجستين، فى الهجوم.. محمد جريندو - عمرو موسى.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من.. أحمد دعدور - أحمد جمعة - حسن على - حجاج عويس - أحمد رفعت - إيزى ايميكا - مصطفى سلطان - كزادى كيسونجو - محمد نعمان صالح.