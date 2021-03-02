شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الديب يشكر لاعبي الأهلي والزمالك بعد مساندتهم فى أزمة "الصليبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم الديب لاعب وسط الاتحاد السكندري، الذي أجرى عملية الرابط الصليبي قبل يومين، سعادته بتواصل نجوم الأندية الأخرى معه لمؤازرته بعد تعرضه للإصابة اللعينة التي تطارد نجوم الكرة، وكان على راس الداعمين لاعبي الأهلي والزمالك.

وقال كريم الديب في تصريحات لليوم السابع: "تواصل معي عدد من النجوم فور علمهم بإصابتي بالصليبي خاصة أنها المرة الثانية التي أتعرض فيها لنفس الإصابة، والجميع ساندني ودعمني في محنتين وكان أول المتصلين حسين الشحات من الأهلي ويوسف أوباما من الزمالك وباسم علي من المقاولون العرب.

وأكد الديب، أنه غادر المركز الطبي الذي أجرى فيه العملية أمس، واتجه إلى بلدته بالمنوفية للخضوع إلى فترة نقاهة قبل البدء في برنامج العلاج الطبيعي تمهيدا للعودة إلى الملاعب.

وقدم الديب مستويات كبيرة مع الاتحاد السكندري هذا الموسم إذ سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفا، وكان أحد اللاعبين المرشحين للانضمام إلى القائمة المبدئية للمنتخب الوطني الذي يستعد لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية.

وكان نادى الاتحاد السكندري بقياد حسام حسن قد تلقى ضربة موجعة بعدما أثبتت الأشعة إصابة كريم الديب لاعب وسط الفريق بقطع فى الرباط الصليبى فى مواجهة زعيم الثغر أمام وادى دجلة، الخميس الماضي، والتي انتهت بفوز الفريق السكندرى بهدفين مقابل هدف.

ودخل كريم الديب في نوبة بكاء شديد فور إعلان نتيجة الأشعة، بعدما اشتكى من آلام في الركبة، رفض الحديث مع أي شخص، قبل أن يخضع لعملية جراحية السبت الماضي في أحد المركز الطبية بالقاهرة.