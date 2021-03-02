اخبار الرياضه

الخليج 365 يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة كريم العراقي في المصري

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري، كواليس الأزمة التي نشبت في الأيام الماضية بين إدارة الفريق واللاعب كريم العراقي الظهير الأيسر والتي تسببت في معاقبته.

وأشار المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن كريم العراقي ما زال يتبقى في عقده موسمًا ونصف الموسم، إلا أن الأزمة نشبت بالتزامن مع رغبة النادي في تمديد التعاقد.

وقال المصدر: "الإدارة طلبت تمديد وتعديل عقد العراقي منذ أسبوعين ماضيين، واللاعب وافق ورحب على الفور لكنه اشترط أن يتواجد بين الفئة الأولى من عقود اللاعبين".

وأكمل: "هذه الفئة يتواجد بها محمد عنتر وأحمد رفعت وأحمد شديد قناوي، والعراقي طلب ذلك نظرا لما يقدمه للنادي وتواجده بالمنتخب الأولمبي".

وأضاف: "إدارة النادي رفضت وعرضت على كريم أن يتقاضى مليون ونصف في الموسم وهي ما يمثل خمسة أضعاف عقده الحالي والذي يبلغ 300 ألف جنيه".

وأردف: "الإدارة وعدت اللاعب أنه في حالة تجديد تعاقده بشروطهم سيسمحوا له بالرحيل عن طريق البيع في حال وصول عرض جيد وبعد أول موسم من التجديد".

وأوضح: "تردد اللاعب خوفا من عدم تلقيه عرض مميز للرحيل، ليصبح غير مستفيد ماديًا من الاستمرار مع المصري حسبما يرى، ورفض عرض التمديد".

واستطرد: "بعد عدة محاولات طلب العراقي وضع شرطًا جزائيًا بعقده أو وضعه بالفئة الاولى وهو ما رفضته الإدارة، وتم تجميده من المشاركة الأساسية مع الفريق ويتدرب مع المستبعدين في بورسعيد".

واختتم: "هناك جلسة بين وكيل اللاعب وإدارة المصري خلال الفترة المقبلة لحسم مصيره خاصة أنه يحق له التوقيع في يناير المقبل لاي نادي".

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا