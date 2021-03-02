الخليج 365 يكشف التفاصيل الكاملة لأزمة كريم العراقي في المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف مصدر مسؤول داخل النادي المصري، كواليس الأزمة التي نشبت في الأيام الماضية بين إدارة الفريق واللاعب كريم العراقي الظهير الأيسر والتي تسببت في معاقبته.

وأشار المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن كريم العراقي ما زال يتبقى في عقده موسمًا ونصف الموسم، إلا أن الأزمة نشبت بالتزامن مع رغبة النادي في تمديد التعاقد.

وقال المصدر: "الإدارة طلبت تمديد وتعديل عقد العراقي منذ أسبوعين ماضيين، واللاعب وافق ورحب على الفور لكنه اشترط أن يتواجد بين الفئة الأولى من عقود اللاعبين".

وأكمل: "هذه الفئة يتواجد بها محمد عنتر وأحمد رفعت وأحمد شديد قناوي، والعراقي طلب ذلك نظرا لما يقدمه للنادي وتواجده بالمنتخب الأولمبي".

وأضاف: "إدارة النادي رفضت وعرضت على كريم أن يتقاضى مليون ونصف في الموسم وهي ما يمثل خمسة أضعاف عقده الحالي والذي يبلغ 300 ألف جنيه".

وأردف: "الإدارة وعدت اللاعب أنه في حالة تجديد تعاقده بشروطهم سيسمحوا له بالرحيل عن طريق البيع في حال وصول عرض جيد وبعد أول موسم من التجديد".

وأوضح: "تردد اللاعب خوفا من عدم تلقيه عرض مميز للرحيل، ليصبح غير مستفيد ماديًا من الاستمرار مع المصري حسبما يرى، ورفض عرض التمديد".

واستطرد: "بعد عدة محاولات طلب العراقي وضع شرطًا جزائيًا بعقده أو وضعه بالفئة الاولى وهو ما رفضته الإدارة، وتم تجميده من المشاركة الأساسية مع الفريق ويتدرب مع المستبعدين في بورسعيد".

واختتم: "هناك جلسة بين وكيل اللاعب وإدارة المصري خلال الفترة المقبلة لحسم مصيره خاصة أنه يحق له التوقيع في يناير المقبل لاي نادي".