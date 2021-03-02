"سمير وكمال" يستغلان صيام أوباما ويقاسمانه صدارة هدافي الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - استغل ثنائي طلائع الجيش أحمد سمير ولاعب المصري عمر كمال صيام يوسف أوباما لاعب الزمالك عن التهديف وقاسماه صدارة هدافي الدوري برصيد 7 أهداف.

أحمد سمير رفع رصيده من الأهداف إلى 7 بتسجيله هدف فريقه الوحيد في مباراته أمام الأهلي التي انتهت بفوز القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف.

عمر كمال سجل أيضاً هدف المصري الوحيد أمام بيراميدز من ركلة جزاء خلال اللقاء الذي جمعهما وانتهى بهزيمة الفريق البورسعيدي بهدفين مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 7 أهداف أيضاً.

وكان أوباما قد صام عن التسجيل خلال مباراة الزمالك أمام واي دجلة والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويأتي بعدهم في قائمة هدافي الدوري لاعبي سموحة حسام حسن برصيد 6 أهداف وأحمد ياسر ريان لاعب الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا بالرصيد ذاته من الأهداف.