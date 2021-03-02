محامي أشيمبونج يكشف عبر الخليج 365.. شرط حل أزمة موكله مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أكد الهولندي روي محامي الغاني بنجامين أشيمبونج لاعب الزمالك السابق، أنه لم يتلق أي إتصالات من مسؤولي القلعة البيضاء في الفترة الماضية لحل أزمة موكله.

وأشار روي في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أنه لا يرفض التفاوض مع الزمالك حول الغرامة الموقعة لصالح أشيمبونج، لافتًا إلى أنه لن يستطيع التدخل لحل الأزمة سوى بعد تواصل مسؤولي الزمالك معه.

وقال المحامي الهولندي: "لم يتواصل معي أيًا من مسؤولي الزمالك، ويحق لهم الطعن والاستئناف على الحكم الصادر اليوم من محكمة كاس".

وعن إمكانية التفاوض مع الزمالك لحل الأزمة في الفترة المقبلة، فقال روي: "كل شيء وارد".

واختتم: "التفاوض مشروط بأن يتواصلوا معي، لكني لن استطيع أن أفعل شيئًا إذا لم يحدث ذلك".

وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد أصدرت حكمًا لصالح أشيمبونج ضد الزمالك يقضي بدفع مليون و100 ألف دولار، مع التهديد بالحرمان من الانتقالات.

الجدير بالذكر أن مصدر داخل نادي الزمالك سبق وأن أكد لمصراوي، نية إدارة النادي الطعن على الحكم الصادر لصالح أشيمبونج خلال الأيام المقبلة.