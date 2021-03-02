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الأشعة تحسم موقف ثلاثي سيراميكا من مواجهة الزمالك

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

كشف فريد رضوان، رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، تطورات الحالة الطبية للثلاثي المصاب في الفريق محمد مسعد ومحمد توني وكوامي بونسو قبل مواجهة الزمالك في الممتاز.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك يوم 11 مارس المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من المسابقة المحلية.

وقال فريد رضوان، في تصريحات صحفية، إن محمد مسعد مصاب بمزق في العضلة الخلفية ويخضع حاليا لمرحلة التأهيل العلاجي، وسوف يخضع لأشعة جديدة يوم السبت المقبل.

وأضاف: "يعاني كل من محمد توني والغاني كوامي بونسو من مزق في العضلة الأمامية، ويسيران في برنامجيهما التأهيليين، ويخضعان للأشعة يوم السبت أيضًا".

وخاض الثلاثي تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم الثلاثاء تحت إشراف محمد الشافعي، استشاري التأهيل الرياضي بالنادي.

يُذكر أن سيراميكا يحتل المركز السابع في الدوري برصيد 21 نقطة من 14 مباراة، فيما يتصدر الزمالك جدول الترتيب وفي جعبته 30 نقطة من 13 مباراة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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