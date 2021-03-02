مدير التعاقدات بالأهلي: نعلم ما يحتاجه الفريق.. والزمالك لم يكن طرفاً في صفقة كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن فريق الزمالك لم يكن طرفاً في صفقة انتقال محمود عبد المنعم "كهربا" للفريق الأحمر، مشيراً إلى أن إدارة الفريق تعلم ما يحتاجه في العامين المقبلين.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "حسين الشحات تنازل عن الكثير للإنضمام للفريق، وعقده في الامارات كان ٣ أضعاف عقده مع الأهلي في الوقت الحالي، وتنازل عن الكثير ولم يكن لديه مشكلة على الإطلاق".

وأضاف: "محمود كهربا كان لاعبا حراً وتفاوضنا معه وأصبح لاعب للأهلي، والزمالك لم يكن طرفا في الصفقة كما قال الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأكمل: "يجب على الجمهور أن يثق في لاعبي الفريق بشكل كبير لأن هؤلاء اللاعبين حققوا الدوري ودوري الأبطال والبرونزية في كأس العالم، ونحتاج تدعيمات في مراكز محددة جدا".

وواصل مدير التعاقدات: "كنا نريد طاهر من السنة الماضية ولكن لم يحصل نصيب، وكنا واثقين فيه جدا حتى بعد الإصابة التي تعرض لها وهو لاعب محترم وسيكون له شأن كبير في الفترة المقبلة مع الأهلي".

واختتم أمير توفيق: "نعلم ما يحتاجه الفريق خلال العامين القادمين وليس من حيث الأسامي ولكن من حيث المراكز التي تحتاج تدعيمات، وعقد رعاية الأهلي يبلغ نصف مليار وأتوقع أن يكون أكبر بكثير عند تجديده في الفترة المقبلة".