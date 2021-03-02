مدير التعاقدات بالأهلي: العائد المادي وراء فشل انتقال سيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن العائد المادي كان سبباً في عدم انضمام جاستون سيرينو لاعب صنداونز الجنوب أفريقي، مشيرًا إلى أن محمد مجدي "أفشة" فضَل القلعة الحمراء على الزمالك.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "توقفت المفاوضات مع سيرينو لاعب صنداونز بسبب العائد المادي، وصنداونز وضع أرقام هائلة للتعاقد معه، وهناك سقف للتعاقدات في النادي الأهلي".

وأضاف: "مسألة تجديد العقود جاءت على جزئين، وهؤلاء اللاعبين الذين جددوا تعاقدهم كانوا مظلومين ماديا، وعدلنا تعاقدهم لكي يأخذوا حقهم من غير ما يطلبوا ويجب أن يكون هناك عدالة".

وأكمل: "الشناوي تحدث مع بيراميدز وقال لهم أن المفاوضات تكون مع النادي الأهلي وهناك شخص قال لي على الراتب الذي عرضوه عليه، والمفاوضات لتجديد عقده هو وسعد سمير كانت سهلة جداً، وتم تعديل عقده أكثر من مرة".

واختتم مدير التعاقدات بالأهلي: "كنا نريد لاعب في المركز رقم ١٠ وأفشة كان متمسك بالانتقال للنادي الأهلي وكان لديه عرض من الزمالك ولكنه كان رافض تماما، وجاء في أخر يوم في الانتقالات والزمالك رفع عرضه لضمه وللضغط علينا، ولكن العلاقة مع بيراميدز كانت جيدة ورغبته كانت واضحة".