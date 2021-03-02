الأهلي: رمضان يختلف عن إكرامي وعاشور وفتحي.. وما يقوله المصري "عيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، طريقة رحيل رمضان صبحي إلى بيراميدز، مشيرا إلى أن موقفه يختلف عن كل من شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي الذين قدموا تاريخا مع النادي الأحمر قبل رحيلهم.

وقال توفيق، في ضيافة قناة "الأهلي"، الثلاثاء: "شريف إكرامي وحسام عاشور وأحمد فتحي قدموا تاريخا مع الأهلي، وحتى لو لدينا مشاكل في طريقة الرحيل أو أي شيء أحزن الجمهور، لكن يجب الاعتراف بتاريخهم مع النادي".

وأضاف: "أما رمضان صبحي فلا يفرق معي الحديث عنه، حيث لم يقدر ما قدمناه له، فعلنا كل شيء حتى يقدر ذلك لكنه لم يفرق معه هذا الأمر".

وانتقل أمير توفيق للحديث عن التقارير التي تربط النادي بالتعاقد مع لاعبين جدد قائلا "كل ما يقال يعتبر استهلاكا إعلاميا، لا نعرف موعد فتح باب الانتقالات الصيفية، وغير صحيح أيضا ما يتردد حول إعارة مروان محسن".

وكشف: "المدافع المغربي بدر بانون رفض عرضا خليجيا من أجل الانضمام للأهلي، ذلك النادي أرسل إليه عرضا رسميا برقم كبير لكنه فضَّل الانتقال للأهلي، وسيكون اللاعب إضافة للأهلي ويليق بشخصية الفريق بشكل كبير".

وعن حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع كريم العراقي الظهير الأيمن للمصري، أتم أمير توفيق: "ما يقوله مسؤولو المصري (عيب)، النادي لديه مشكلة مع لاعبه، فلماذا يقحم اسم الأهلي في الموضوع؟ هذا الأمر غير منطقي".