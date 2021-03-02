مصدر بالزمالك لمصراوي: سنطعن على حكم "كاس" بخصوص عقوبة أشيمبونج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رامي بشاي:

قال مصدر مسؤول بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن مجلس إدارته سيتقدم بطعن ضد حكم المحكمة الرياضية (كاس) الخاص بأحقية المحترف الغاني في صفوف فريقهم، بيجامين أشيمبونج في الحصول على مليون ومائة ألف دولار.

وقضت المحكمة الرياضية (كاس) في وقت سابق بأن "اتفاقية التسوية" التي وقع عليها أشيمبونج غير صالحة لأنها تمت في "ظروف صعبة" وقضت بتغريم الزمالك 1.1 مليون دولار.

وكان أشيمبونج قد انضم لصفوف الزمالك عام 2017 في صفقة مدتها أربع سنوات، لكنه أنهى عقده بعد 11 شهرًا ، قائلاً إن الزمالك لم يدفع له أجره.