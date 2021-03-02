مصدر لـ"الخليج 365": اتجاه لفرض غرامة على كل لاعب لم يخضع لمسحة كورونا في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، وجود اتجاه لفرض غرامة قدرها 10 آلاف جنيه مصري على كل لاعب يخوض مباراة في دوري We المصري بدون إجراء مسحة الكشف عن فيروس كورونا.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن النية تتجه لفرض الغرامة في ظل وجود اعتراض من الأندية على تحمل تكاليف المسحات في الفترة المقبلة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد قرر عدم تحمل نتيجة مسحات الكشف عن كورونا للأندية، قبل أن يطالب الإدارات بدفع ثلاثة ملايين جنيه عن الفترة الماضية.

وسبق لمصدر آخر أن أكد لـ"الخليج 365" في وقت سابق من اليوم، الثلاثاء، وجود مراقب طبي في مباريات الدوري المصري، وهو المسؤول عن رفع التقارير لمراقبي اللقاءات بشأن عدم قيام أي نادِ بعمل مسحات للاعبين.

جدير بالذكر أن أندية الدوري المصري كانت قد أعلنت رفضها القاطع لتحمل تكاليف إجراء المسحات للاعبيها في الفترة المقبلة.