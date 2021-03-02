أمير توفيق: نستفيد من الإعارات فنياً ومادياً.. ونخطط لسفر الناشئين لأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، أن أحمد عبد القادر لاعب الفريق المعار لنادي سموحة، سيكون له دور كبير مع الفريق الأحمر، مشيراً إلى أن إدارة الفريق تخطط لسفر الناشئين للاحتراف في أوروبا.

وقال أمير توفيق في تصريحات لقناة النادي الأهلي: "بدأت التحضير لعملي في التسويق منذ ٢٠١٢ بعد حادثة بورسعيد قبل أن انهي مشواري في الكرة في ٢٠١٤، وبدأت في أخذ خبرات في كيفية التسويق الرياضي".

وأضاف: "محمود الخطيب كان يريد خلق كوادر جديدة، وعندما تم عرض علي عرض للعودة للأهلي في منصب مدير التسويق، لم أتردد للحظة في العودة

عندما خسر الأهلي شركة رعاية وملابس، كان التحدي كبير جدا وتلقيت دعم كبير من الخطيب، وقال لي أنه لا يوجد شيء أكبر من النادي الأهلي، وعدلي القيعي هو رجل أسطورة وهو من جلبني للأهلي وتعلمت منه كثيرا ولا يتأخر عليّ عندما احتاج إلى استشارته".

وأكمل: "استقرينا على تعيين بروكيتش كمدرب لقطاع الناشئين وهو لديه خبرة كبيرة جدا، وكنا نريد توحيد هوية القطاع في الفريق، ورأينا أن المقابل المادي له مناسب لنا، وكنا نفاوض ٣ مدربين أخرين غيره".

وأردف أمير توفيق: "نحن نستفيد من إعارة اللاعبين الناشئين فنيا وماديا، وهذا ما حدث مع لاعبين كثيرين عادوا للنادي هذا الموسم، ونتابع أداء اللاعبين المعارين بالتعاون مع جهاز تحليل الأداء لموسيماني، لكي نعرف من سيتمكن من المشاركة ومن نحتاجه للموسم القادم".

وعن تألق أحمد عبد القادر مع سموحة، قال مدير التعاقدات: "أحمد عبد القادر من الأشخاص المميزين، هو سافر للتشيك وحدثت بعض الظروف في النادي، وحدث له تطور رهيب في الحالة البدنية، وعاد شخص مختلف، وكان هدفنا من البداية أن يخرج على سبيل الإعارة عند عودته، وسيكون له دور كبير مع الأهلي ومنتخب مصر".

واختتم أمير توفيق: "كان هناك ٣ لاعبين من الناشئين سيسافرون للتشيك وبولندا في شهر يناير الماضي ولكن بسبب ظروف فيروس كورونا الأمر توقف ولكن في الصيف المقبل إذا هدأت الأمور قليلاً هذا الأمر سيحدث بكل تأكيد، وهدفنا خلال الفترة القادمة أن يسافر اللاعبين لأوروبا".