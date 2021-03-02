تعرف على نتيجة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2-3-2021، ضمن الجولة 29، والتي يستضيفها ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”.

يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب وفي رصيده 62 نقطة، جمعها من 26 مباراة، انتصر في 19 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 52 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بعد مانشستر يونايتد، ويمتلك السيتزينس أقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه 16 مرة.

في المقابل، لم يتذوق ولفرهامبتون طعم الخسارة في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، حيث فاز في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز 12 برصيد 34 نقطة، جمعها من 26 مباراة، انتصر في 9 لقاءات، وتعادل في 7 مناسبات، وتلقى 10 هزائم.

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