بث مباشر | مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون في الدوري الانجليزي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “مانشستر سيتي وولفرهامبتون”، في أهم مباريات اليوم الثلاثاء 2-3-2021، ضمن الجولة 29 من الدوري الانجليزي الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، كما ينقل على قناة بي تي سبورت 1.

وتقام مواجهة مانشستر سيتي وولفرهامبتون على ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

يتطلع مانشستر سيتي إلى الانتصار أو على الأقل التعادل مع ولفرهامبتون، لمعادلة رقمه القياسي في عدم الخسارة، بـ28 مباراة في جميع المسابقات.

وأصبح مانشستر سيتي أول فريق في تاريخ كرة القدم الإنجليزية يفوز بأول 12 مباراة في الدوري الانجليزي الممتاز في السنة التقويمية، وهي سلسلة تشكل جزءًا من سلسلة انتصارات مذهلة من 20 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة جدول الترتيب وفي رصيده 62 نقطة، جمعها من 26 مباراة، انتصر في 19 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 52 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بعد مانشستر يونايتد، ويمتلك السيتزينس أقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه 16 مرة.

في المقابل، لم يتذوق ولفرهامبتون طعم الخسارة في آخر 5 مباريات خاضها في الدوري الانجليزي، حيث فاز في 3 مناسبات، وتعادل في مباراتين.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز 12 برصيد 34 نقطة، جمعها من 26 مباراة، انتصر في 9 لقاءات، وتعادل في 7 مناسبات، وتلقى 10 هزائم.

مانشستر سيتي 1-0 ولفرهامبتون

الدوري الانجليزي (الجولة 29)

ملعب الاتحاد

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