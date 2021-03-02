تشكيلة ولفرهامبتون الاساسية امام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي “تجميد فابيو سيلفا مستمر”

تعرف على تشكيلة ولفرهامبتون الاساسية امام مانشستر سيتي في قمة مباريات اليوم لحساب الجولة 29 من مسابقة الدوري الانجليزي، والمقرر لها في تمام الساعة 20:00 بتوقيت جرينيتش على ملعب طيران الاتحاد.

ويغلب الحذر على تشكيلة ولفرهامبتون التي سيبدأ بها المدرب البرتغالي نونو سانتو ضد مانشستر سيتي، حيث وضع 6 لاعبين دفعة واحدة في خط الوسط بهدف غلق مفاتيح اللعب على مانشستر سيتي.

ويقود خط دفاع ولفرهامبتون الدولي المغربي “مروان رومان سايس” ومعه المدافع الدولي البلجيكي “ديندونكير” والمدافع الإنجليزي كونور كوادي.

وواصل نونو سانتو وضع صانع الألعاب الموهوب “فابيو سيلفا” على دكة بدلاء الذئاب للمباراة الرابعة على التوالي بسبب تراجع مستواه الفني والبدني منذ الخسارة أمام ولفرهامبتون (2/0) يوم 11 فبراير الماضي.

ويتواجد في تشكيلة ولفرهامبتون الاساسية الجناح المالي الإسباني السريع “آداما تراوري” والذي يُجيد صناعة وتسجيل الأهداف أمام مانشستر سيتي بصفة دائمة، لكنه سيقود خط المقدمة كمهاجم وهمي وخلفه نيلسون سيميدو وبيدرو نيتو.

وستشهد هذه المباراة غياب الثلاثي “راؤول خيمينيز ومارسال وبودينسي” عن تشكيلة ولفرهامبتون الاساسية والاحتياطية بداعي الإصابة.

والتالي تشكيلة ولفرهامبتون الاساسية امام مانشستر سيتي :

ريو باتريسيو

لياندير ديندونكير – كونور كوادي – رومان مروان سايس

كي جانا هويفير – روبن نيفيز – جواو موتينيو – جوني كاسترو

نيلسون سيميدو – بيدرو نيتو

آداما تراوري