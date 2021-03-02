عاجل | تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي “صدمة لعشاق الفانتزي”

اعلن بيب جوارديولا تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي، منذ دقائق قليلة، والتي صدمت عشاق لعبة “فانتزي البريميرليج”، بعدما جاءت مغايرة تمامًا عن المباراة الماضية.

وعاد المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس إلى التشكيلة الاساسية لفريق مانشستر سيتي بعد غيابه عن المباراة الماضية لصالح “سيرخيو أجويرو”، فيما سيغيب الألماني المتألق إلكاي جوندوجان للراحة.

ويستمر تواجد النجم الجزائري “رياض محرز” في تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية بعد تألقه أمام “وست هام يونايتد” في الجولة الماضية.

وقرر بيب جوارديولا إراحة المدافع المتألق جون ستونز ليشارك بدلًا منه إيمريك لابورت، كما سيلعب رودريجو هيرنانديز “رودري” على حساب فيرناندينيو.

وينقل بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وولفرهامبتون على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي”، وتقام على ملعب الاتحاد، بإدارة من الحكم الانجليزي “كريستوفر كافانا”.

ويتصدر مانشستر سيتي ترتيب الدوري الانجليزي برصيد 62 نقطة، جمعها من 26 مباراة، انتصر في 19 مناسبة، وتعادل في 5، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 52 هدفًا كثاني أقوى خط هجوم في المسابقة حتى الآن بعد مانشستر يونايتد، ويمتلك السيتزينس أقوى خط دفاع بعدما اهتزت شباكه 16 مرة.

ويتواجد ولفرهامبتون في المركز 12 برصيد 34 نقطة، جمعها من 26 مباراة، انتصر في 9 لقاءات، وتعادل في 7 مناسبات، وتلقى 10 هزائم.

تشكيلة مانشستر سيتي الاساسية امام ولفرهامبتون في الدوري الانجليزي.

إديرسون مورايس.

كايل والكر – روبن دياز – ايميريك لابورت – جواو كانسيلو.

كيفين دي بروينه – رودريغو هيرنانديز – برناردو سيلفا.

رياض محرز – جابرييل خيسوس – رحيم سترلينج.

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