تشكيلة سبيزيا الاساسية أمام يوفنتوس في الدوري الايطالي

تعرف على تشكيلة سبيزيا الاساسية أمام يوفنتوس في اللقاء المقرر له ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 2 مارس 2021، لحساب الجولة الـ25 من الدوري الايطالي الدرجة الأولي على ملعب أليانز تورينو.

يسيطر الطابع الهجومي على تشكيلة سبيزيا أمام يوفنتوس هذا المساء، حيث فضل المدرب فيتشينزو إيطاليانو البدء بخطة (4-3-3) معتمدًا على الثلاثي السريع إيمانويل جياسي ومابالا نزولا ودييغو فارياس” في الخط الأمامي.

ويغيب عن تشكيلة سبيزيا كل من ماتيلو وارفائيل وسابونارا بسبب إصابات عضلية، وسيتواجد المدافع الألماني “جوليان شابوت” على دكة البدلاء بعد مستواه الباهت أمام فيورنتينا في الجولة الماضية، حيث اهتزت شباك سبيزيا 3 مرات.

ويحتل نادي سبيزيا المركز الـ14 في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 25 نقطة من 24 مباراة، بفارق 5 نقاط عن سامبدوريا صاحب المركز العاشر، ومتقدمًا بفارق نقطتين فقط عن كالياري صاحب المركز الـ 18 (الثالث من القاع).

وفجر سبيزيا مفاجآت كبيرة في الجولات الخمس الماضية، حيث هزم ساسولو العنيد على ملعبه 2/1 في الجولة 21، وأسقط متصدر الترتيب “ميلان” بهدفين دون رد في الجولة التالية، قبل أن يتعادل مع بارما 2/2، الأمر الذي أدى إلى خروجه من قاع الجدول.

والتالي تشكيلة سبيزيا الاساسية أمام يوفنتوس

إيفان بروفيديل

– لوكا فيجنالي – كلاوديو تيرزي – مارتن إيرليتش – ريكاردو ماركيزا –

– خوليو ماجيوري – ليو سينا – ناهويل إستيفيز –

– إيمانويل جياسي – مبالا نزولا – دييجو فارياس –