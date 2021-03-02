عاجل | تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام سبيزيا في الدوري الايطالي

تعرف على تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام سبيزيا في الدوري الايطالي، والتي أعلنها المدرب “أندريا بيرلو” منذ دقائق قليلة.

وشهدت تشكيلة يوفنتوس الاساسية تواجد المدافع التركي “ميريح ديميرال”، بعد غيابه لفترة طويلة، وكالعادة سيقود خط الهجوم الأسطورة البرتغالية “كريستيانو رونالدو”.

وينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس وسبيزيا على قناة بي ان سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، وتقام على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “خوان لوكا ساشي”.

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الايطالي، وبفارق 6 نقاط عن الثاني “ميلان”، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “الانتر”، ويمتلك البيانكونيري 46 نقطة في رصيده، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام “نابولي”.

في المقابل، يقبع سبيزيا في المركز الـ15 بجدول الترتيب، وبفارق مُريح عن منطقة الهبوط وصل إلى 7 نقاط، وبشكلٍ عام جمع 25 نقطة حتى الآن بعد مرور 24 جولة.

تشكيلة يوفنتوس الاساسية امام سبيزيا في الدوري الايطالي

فويتشيك تشيزني.

دانيلو – ميريح ديميرال – ماتياس دي ليخت – أليكس ساندرو.

ويستون ماكيني – رودريجو بيتانكور – ادريان رابيو.

ديان كولوسيفسكي – كريستيانو رونالدو – فيدريكو كييزا.

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