شاهد فيديو اهداف مباراة السويق والاتحاد في إياب نصف نهائي كأس عمان “جلالة السلطان المعظم” والتي انتهت بفوز مميز لفريق السويق بهدفين دون رد سجلهما الصفقة الرابحة في السويق هذا الموسم “عصام الصبحي”.

بهذا الفوز يعوض السويق خسارته لمباراة الذهاب أمام الاتحاد بنتيجة 1/2، ليترشح إلى المباراة النهائية من بطولة كأس سلطنة عمان أو كأس جلالة السلطان المعظم لكرة القدم موسم 2021/2020 ليواجه ظفار الذي كان تجاوز عقبة السيب في وقت سابق من مباريات اليوم الثلاثاء.

وافتتح السويق نتيجة مباراة اليوم أمام الاتحاد عند الدقيقة الثالثة بواسطة “عصام الصبحي” بعد استغلال ناجح منه لتمريرة بينية من “عبد الله السعدي” مرت بشكل غريب من حارس المرمى “حمد المسلمي” الذي خرج في توقيت خاطيء.

وأهدر يوسف السعدي وخليل العلوي أكثر من فرصة لإضافة الهدف الثاني لفريق السويق على مدار الشوط الثاني، حتى جاء هدف قتل المباراة بشكل تام في الدقيقة 88 بواسطة اللاعب عصام الصبحي.

وتبادل عصام الصبحي الكرة مع النوفلي على حدود منطقة جزاء الاتحاد أثناء هجمة مرتدة في الدقيقة 88، لينفرد الصبحي بالحارس ويسدد بالقدم اليمنى على يمين المرمى بشكل رائع.

شاهد فيديو اهداف مباراة السويق والاتحاد في كأس عمان “عصام الصبحي يتعملق”

فرص