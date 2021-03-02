فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في الدوري المصري We

شاهد فيديو يوتيوب لأهداف مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 ضمن الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

حقق فريق بيراميدز فوزاً صعباً خارج ملعبه أمام مضيفه المصري البورسعيدي بنتيجة 2-1، فى المباراة التي اقيمت بينهم مساء اليوم على ملعب الاسكندرية، بإدارة من الحكم المصري “محمد الصباحي”.

وانتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفى الشوط الثاني افتتح بيراميدز التسجيل بالدقيقة 61 عن طريق اللاعب “عمر جابر” الذي سدد كرة صاروخية من خارج منطقة جزاء سكنت الشباك.

وفى الدقيقة 67 تعادل المصري من ضربة جزاء نفذها بنجاح اللاعب “عمر كمال”، قبل أن يقتنص فريق بيراميدز الثلاث نقاط فى الدقيقة 83 بفضل رأسية “محمود وادي” الذي حول عرضية محمد حمدي شرف النموذجية الى الشباك ببراعة.

بهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده الى النقطة 22 فى المركز الخامس فى ترتيب الدوري المصري، وبنفس رصيد المصري البورسعيدي صاحب المركز الرابع بفارق الاهداف.

وتعادل بيراميدز في آخر مباراة لعبها في الدوري المصري، وكانت أمام الجونة ضمن الجولة 14، ليصل إلى التعادل السابع له هذا الموسم في المسابقة المحلية بعد مرور 13 جولة.

في المقابل، تعادل المصري البورسعيدي هو الآخر مع المقاولون العرب في المباراة الماضية له في الدوري المصري؛ ويتواجد زعيم القناة في المركز الرابع بجدول الترتيب وفي رصيده 22 نقطة.

إليكم اهداف مباراة بيراميدز والمصري البورسعيدي فى الدوري المصري

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