سجل البطولات | الأندية الفائزة بكأس عمان “جلالة السلطان المعظم لكرة القدم”

يقدم لكم موقع الخليج 365 حلقة جديدة من سجل البطولات عن الأندية الفائزة بكأس عمان “جلالة السلطان المعظم لكرة القدم” منذ النسخة الأولى عام 1971 حتى الآن.

تُوج نادي اهلي سداب بأول لقب في تاريخ بطولة كأس عمان عام 1971 عندما هزم نادي العاصمة “عُمان” بنتيجة 1/2، ويعد نادي فنجاء البطل القياسي لهذه البطولة بالتساوي مع نادي ظفار.

وشهدت النسخة الثانية من بطولة كأس عمان (1972)، سقط ظفار في النهائي أمام صور بنتيجة 5/3، لكن تلك الهزيمة لم تؤثر على طموحات ظفار ليكون أحد أكبر أندية المسابقة.

وفاز ظفار بأول ألقابه في كأس جلالة السلطان لكرة القدم على حساب حامل اللقب مرتين متتاليتين “فنجاء” بنتيجة 3/1 في نهائي نسخة 1977.

ونجح فريق ظفار في الانتقام من صور في نهائي نسخة عام 1980 بهزيمته بنتيجة 4/1 ليحصد ثاني الألقاب.

وتوالت نجاحات فريق ظفار بعد ذلك في بطولة كأس السلطان، حيث أحتفظ به للمرة الثانية على التوالي في عام 1981، وعاد بعد غياب 9 سنوات ليُنهي احتكار فنجاء الذي حصده 7 سنوات في السنوات التي سبقت فترة التسعينيات.

وفي عام 1999 أضاف ظفار لقبه الخامس في كأس السلطان، وعاد ليغيب من جديد لمدة 5 سنوات حتى توج به للمرة السادسة في التاريخ عام 2005.

وبنهاية موسم 2012/2011 تُوج ظفار بلقبه السابع ليقترب أكثر من فنجاء صاحب 8 ألقاب، إلا أن العملاق الأصفر انتزع الكأس للمرة التاسعة في عام 2014 حين هزم النهضة بهدفين لهدف.

وفي نهاية موسم 2020/2019 عاد ظفار ليعادل رصيد فنجاء في عدد مرات التتويج بلقب كأس عمان بـ 9 ألقاب لكل منهما.

ويحتل نادي النصر المرتبة الثالثة في جدول ترتيب الأندية الأكثر تتويجًا بلقب كأس عمان برصيد 5 مرات أعوام 1995 و2000 و2002 و2006 و2018.

نستعرض معكم المزيد في جدول سجل بطولات كأس عمان

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