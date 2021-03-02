بث مباشر | مشاهدة مباراة يوفنتوس وسبيزيا في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “يوفنتوس وسبيزيا”، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-3-2021، ضمن الجولة 25 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة يوفنتوس وسبيزيا على قناة بي ان سبورتس 3، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بركات”، كما ينقل على قناة سبورت تي في 2 البرتغالية.

وتقام مواجهة يوفنتوس وسبيزيا على ملعب أليانز ستاديوم، بإدارة من الحكم الايطالي “خوان لوكا ساشي”، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

هبطت نيران يوفنتوس في الصراع على الصدارة مع “الانتر وميلان” بعد تعادله المخيب في الجولة قبل الماضية أمام “هيلاس فيرونا” بنتيجة (1-1).

ويتواجد يوفنتوس في المركز الثالث وبفارق 6 نقاط عن الثاني “ميلان”، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر “الانتر”، ويمتلك البيانكونيري 46 نقطة في رصيده، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الأولى أمام “نابولي”.

في المقابل، خطف سبيزيا تعادلًا مثيرًا في الجولة الماضية أمام “بارما” بنتيجة (2-2)، ليظل بانتصارين فقط في آخر 7 مباريات لعبها في الدوري الايطالي.

ويقبع سبيزيا في المركز الـ15 بجدول الترتيب، وبفارق مُريح عن منطقة الهبوط وصل إلى 7 نقاط، وبشكلٍ عام جمع 25 نقطة حتى الآن بعد مرور 24 جولة.

يوفنتوس 0-0 سبيزيا

ملعب أليانز ستاديوم

الدوري الايطالي (الجولة 25)

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