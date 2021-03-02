نتيجة مباراة الاهلي دبي والوصل في كأس الخليج العربي الإماراتي

تعرف على نتيجة مباراة الاهلي دبي والوصل، في إحدى مباريات اليوم الثلاثاء 2-3-2021 في إياب دور نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي.

ضرب فريق شباب الأهلي دبي موعداً مع النصر في نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، عقب فوز أمام ضيفه الوصل 3-1، فى المباراة التي جمعتهم مساء اليوم على استاد راشد.

سجل فيدريكو كارتابيا هدفين لشباب الأهلي في الدقيقتين 11 و52 وأضاف إيجور دا كروز الهدف الثالث في الدقيقة 63 فيما أحرز فابيو فيرجينيو دي ليما الهدف الوحيد للوصل من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

وأنهى الوصل المباراة بعشرة لاعبين لطرد علي سالمين في الدقيقة 88.

وتعتبر هذه هي المرة السادسة التي يتأهل فيها فريق شباب الاهلي دبي الى المباراة النهائية فى تاريخه (رقم قياسي)، والثالثة على التوالي.

تأهل الاهلي دبي إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي، بعدما اكستح فريق خورفكان في دور ربع النهائي بنتيجة (9-2) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

في المقابل صعد الوصل على حساب “الشارقة”، فبعد تعادله سلبًا في مباراة الذهاب على ملعب الأخير، انتصر في لقاء الإياب بهدفين نظيفين.

وانتهت مباراة الذهاب بين الاهلي دبي والوصل، بانتصار الفرسان بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا ونصف في النهائي، قبل مباراة اليوم.

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