الامارات | بالصور.. شباب الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة الثالثة على التوالي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شباب الأهلي يتأهل إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة الثالثة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تأهل اليوم شباب الأهلي إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة الثالثة على التوالي، بعدما تغلب على الوصل بثلاثة أهداف مقابل هدف، على استاد راشد في دبي، في إياب نصف النهائي، ليلتقي "فرسان دبي" مع النصر بالنهائي في 6 أبريل المقبل، في تكرار لمواجهة الفريقين بالنسخة الماضية التي تفوق خلال "العميد" بهدفين مقابل هدف، كما أنه سيكون النهائي الثاني الذي يجمع الفريقين بالموسم الحالي بعدما تأهل كل منهما إلى نهائي كأس رئيس الدولة، بينما فاز شباب الأهلي بلقب كأس السوبر لتصبح ألقاب الكؤوس في الموسم الحالي محصورة بين الفريقين.

وقدم شباب الأهلي مباراة قوية وأكد تفوقه على الوصل، بعدما كان فاز "فرسان دبي" في لقاء الذهاب بزعبيل بهدفين دون رد، بينما رغم خوض "الإمبراطور" اللقاء بالقوة الضاربة وبمشاركة أبرز نجومه ولكن الفريق لم بالصورة الجيدة التي ظهر بها في المباريات الماضية.

وسجل لشباب الأهلي كارتابيا هدفين في الدقيقتين 11 و52، وخيسوس 63، بينما سجل هدف الوصل ليما في الدقيقة 71. وبذلك تأهل "فرسان دبي" إلى نهائي كأس الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه والثالثة على التوالي، إذ فاز باللقب في 2019 بينما خسر في النسخة الماضية أمام النصر.

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