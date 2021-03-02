شكرا لقرائتكم خبر عن بيولي يؤكد وصول ميلان لمرحلة الحسم في الدوري الإيطالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ستيفانو بيولي، المدير الفنى لفريق ميلان الإيطالى، إن فريقه وصل إلى مرحلة حاسمة من الموسم في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، قبل مواجهة أودينيزي، وعبر عن ثقته في قدرة لاعبيه على التأقلم مع غياب المهاجم المصاب زلاتان إبراهيموفيتش.

وخرج المهاجم السويدي البالغ من العمر 39 عاما، والذي يتصدر هدافي ميلان برصيد 14 هدفا في 14 مباراة في الدوري هذا الموسم، مصابا في الانتصار بنتيجة 2-1 على روما، بسبب مشكلة عضلية، لكن بيولي حافظ على هدوئه وثقته بعد أن قاد فريقه لـ5 انتصارات في 8 مباريات خاضها ميلان في غياب ابراهيموفيتش في وقت سابق من الموسم.

وقال المدرب في مؤتمر صحفي قبل مباراة الغد، "زلاتان هو بطلنا لكننا قدمنا مباراة جيدة يوم الأحد، ونملك لاعبين أصحاب مهارات عالية، تظهر عروض الفريق القوية في غيابه أن ميلان يملك امكانات كبيرة".

واستعاد ميلان مستواه بالفوز في روما مطلع الأسبوع، وكان ميلان خاض قبلها 4 مباريات لم يحقق فيها أي انتصار في كل المسابقات.

واضاف بيولي، "لدينا فرصة لنثبت للجميع أن تلك الفترة كانت غريبة على الفريق، كانت مفاجأة وقتها لكن أي فريق قد يتعرض لهذا التراجع في المستوى مع كثرة المباريات، يجب أن نظهر الآن أننا ما زلنا فريقا استثنائيا ولم نعد نشغل أنفسنا بالماضي، ما سنقوم به من الآن وحتى نهاية الموسم سيكون حاسما في مشوارنا، وصلنا إلى مرحلة حاسمة من الموسم وسنحافظ على تركيزنا في محاولة لتحقيق أفضل نتائج ممكنة".