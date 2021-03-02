شكرا لقرائتكم خبر عن سولسكاير: كافاني يقترب من العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توقع أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، عودة المهاجم إدينسون كافاني إلى المباريات بعد التعافي من الإصابة، عندما يلتقي فريقه مع كريستال بالاس في الدوري الانجليزي الممتاز، الأربعاء، وغاب اللاعب المخضرم عن آخر أربع مباريات خاضها يونايتد في كل المسابقات، بسبب إصابة عضلية، لكنه تدرب اليوم الثلاثاء، المباراة المهمة.

وقال سولسكاير في المؤتمر الصحفي الذى يسبق المباراة، "الفريق يبدو في حالة طيبة، هناك بعض الشكوك غدا بشأن لاعبين نرغب في منحهما الوقت الكافي، شارك إدينسون في التدريبات وهو شيء جيد، نتمنى أن يكون بخير بعد المران للتوجه معنا لمواجهة بالاس".

وأكد أن لاعب الوسط بول بوجبا، المصاب في الفخذ لم يعد إلى التدريبات حتى الآن، بينما قد يغيب المدافع فيل جونز لنهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، ولم يلعب الدولي الإنجليزي جونز مع يونايتد منذ يناير من العام الماضي.

وقال سولسكاير، "أعلم تماما طبيعة هذا النوع من الإصابات، فيل جونز يعمل بكل قوة، تعرض لانتكاستين، هذه النوعية من الإصابات تحتاج إلى صبر ووقت للتعافي".

نفى سولسكاير تلميحات بأن لاعبيه يعانون من ضغوط المنافسة على اللقب، مضيفا، "لا توجد أي ضغوط، نستمتع بوجودنا في مقدمة الترتيب قدر الامكان، الأمر يرجع إلى قوة المنافسين والمدربين وكثرة المباريات، لعبنا مباريات كثيرة في الدوري وكأس الاتحاد، كان واحدا من أصعب الأعوام وأكثرها غرابة للجميع".