شكرا لقرائتكم خبر عن سعره 2.1 مليون دولار..هل يحقق أغلى دواء في العالم الشفاء لمؤمن زكريا؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت الدكتورة ناجية على مدير وحدة أمراض الأعصاب بطب عين شمس، إمكانية حصول مؤمن زكريا، لاعب النادي الأهلي، على دواء علاج ضمور العضلات الأغلى في العالم الذي يصل سعره لـ 2.1 مليون دولار.

وقالت ناجية على في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مرض مؤمن زكريا يعد إصابة في الخلايا العصبية في الحبل الشوكي ولكن أسباب إصابة مؤمن زكريا مختلفة عن أسباب الإصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي.

ويعاني مؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، حاليًا من أزمة صحية، بسبب اصابته بضمور العضلات وسبق وسافر اللاعب الي المانيا وامريكا لتلقي العلاج لكن دون جدوي ليتاتي هذا العلاج الجديد كأمل للاعب للشفاء وممارسة حياته بشكل طبيعي

وأعلنت وزارة الرياضة انها تتابع عن كثب مع كافة المسؤولين حالة مؤمن زكريا واستعداد الوزارة المساهمة في أي علاجي للاعب

كان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قد قام بزيارة اللاعب، بمنزله؛ للاطمئنان على حالته الصحية، وتقديم الدعم والمؤازرة له لتخطي تلك الأزمة المرضية التي يمر بها اللاعب.

وأكد «صبحي» للاعب تكليفاته الصادرة للمعنيين بوزارة الشباب والرياضة بالمتابعة اليومية لتطور الحالة الصحية لمؤمن زكريا، والتنسيق مع وزارة الصحة لمتابعة حالة اللاعب من الناحية الصحية، بالإضافة إلى التواصل مع النادى الأهلى فيما يتعلق بالعمل على توفير كل المتطلبات واحتياجات اللاعب المالية والعلاجية خلال الفترة المقبلة.

وكان مجلس ‘دارة الأهلي قد اعلن أيضا في وقت سابق مشاركته في علاج اللاعب بالاضافة لإعلان تركي آل الشيخ استعداده تحمل تكاليف علاج مؤمن الأمر الذي يمنح اللاعب امل جديد في مشاركة الجميع في علاجة وعودته لممارسة حياته بشكل طبيعي