شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر : لن نقوم بعمل مسحات للاعبين قبل المباريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن أسعار المسحات الخاصة بـ كورونا متفاوتة وهناك مسحات تبدأ من 600 جنيه.

وأضاف فرج عامر في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»:«انا مش هقدر اعمل مسحات كورونا ومش هعملها».

وتابع عامر:«اتحاد الكرة قال لنا اعملوا مسحة كل مبارتين بس متجبوش سيرة لحد».

وأضاف: «اتحاد الكرة هددنا بانسحاب الفريق في حال عدم اجراء مسحات كورونا للفريق، الأندية محملة باعباء وتكاليف كثيرة ومنها تكاليف اللاعبين والملابس والمكافآت وتكاليف السفر والرعاة لا يدفعون الأموال كلها».