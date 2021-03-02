شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المقاصة: التعادل مع المقاولون بطعم الخسارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب حمد إبراهيم المدرب العام، للفريق الأول بنادي مصر المقاصة، عن حزنه الشديد بعد التعادل الذي حققه فريقه مع المقاولون العرب، في بطولة الدوري.

وكان مصر المقاصة تعادل سلبيًا مع المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن مباريات الأسبوع الخامس عشر، من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمد إبراهيم، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورتس :«اللاعبون بذلوا مجهود كبير أمام المقاولون العرب، كنا نتمنى حصد نقاط المباراة الثلاثة، في ظل منافستنا على المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري».

وأضاف :«كان هناك استعجال من اللاعبين في المباراة، كان من المفترض أن يتحلوا بالهدوء أكثر من ذلك، حتى يستطيعوا الوصول بأكبر عدد من الهجمات لمرمى محمود أبوالسعود»، مشيرًا :«التعادل مع المقاولون العرب بطعم الخسارة».