شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل فندق الزمالك في تونس لـ«فقاعة طبية» بسبب منتخب الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك وحمادة الدالي إداري الفريق المتواجدان حاليا بتونس في التوصل لاتفاق مع إدارة فندق إقامة الفريق إلى تحويل مقر إقامة بعثة الأبيض إلى نظام الفقاعة الطبية التي تم اعتمادها للمرة الأولي في مونديال كرة اليد بمصر

وقال الدكتور محمد أسامة في تصريحات خاصة للمصري اليوم: «فضلنا تحويل الفندق لمكان عزل وقررنا تطبيق نظام الفقاعة بحيث لن يتم السماح لاحد بالدخول لأماكن اللاعبين في الدور المخصص لهم ولن يتم لأحد بالخروج من لفندق إلا في اوقات التدريبات والمباراة فقط».

وقال اسامة: «لدينا تجربة مريرة في تونس مع منتخب الشباب في دورة شمال إفريقيا وكيف حرمت كورونا جيل كامل من تحقيق حلمه بسبب انتشار حالات الاصابات بالفيروس بين جميع أعضاء البعثة».

ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك إلى تونس غدا استعداداً لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا.