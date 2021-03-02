شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل 48 ساعة ساخنة في الزمالك قبل مباراة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

شهدت استعدادات الفريق الكروى الأول في نادى الزمالك لمواجهة وادى دجلة في بطولة الدورى العام الممتاز، والتى انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، وتحديدا الـ 48 ساعة التي سبقت اللقاء، أحداثا مشتعلة داخل جدران قلعة ميت عقبة.

وعلمت «المصرى اليوم» أن القصة بدأت السبت الماضى في التدريبات، حيث رفض لاعبو الفريق خوض تدريبات الفريق على ملعب النادى، بسبب أزمات مالية، وطلبوا الاجتماع مع المدير المالى طارق حشيش الذي يدير الشؤون المالية في القلعة البيضاء في ظل وجود اللجنة المؤقتة.

وبالفعل اجتمع اللاعبون مع المدير المالى وكانت المفاجأة أن رفض اللاعبين خوض التدريبات في ذلك التوقيت الحرج سببه- ليس كما تردد- أن لديهم مستحقات متأخرة، بل اعتراضهم على نسبة الضرائب الجديدة على العقود، والتى أقرتها الدولة المصرية مؤخرا.

وطلب اللاعبون من المدير المالى إعادة ما تم خصمه منهم بسبب نسبة الضرائب الجديدة التي أقرتها الدولة، وهو ما أقر المدير المالى باستحالة حدوثه، وإلا سيتعرض للمساءلة القانونية، وهو ما زاد من غضب اللاعبين، وصمموا على رفضهم للأمر وما كان من المدير المالى إلا أن أخبرهم بأن هذا قرار دولة وليس للنادى يد فيه، وحاول المدير المالى تغيير مسار الحديث وقرر التحدث مع اللاعبين في الأمور الفنية والكروية، لكن اللاعبين ردوا عليه نصا «إحنا جايين نتكلم في مشكلة مالية مش جايين نتكلم في الكرة»، ثم غادر اللاعبون الاجتماع متوجهين للملعب الذي لم يمكسوا فيه أكثر من 5 دقائق قبل الرحيل.

كما علمت «المصرى اليوم» أن أحمد سيد زيزو لاعب الفريق، رفض بشكل شخصى خوض المباريات إلا بعد حل هذه الأزمة، بالإضافة لتعديل عقده مع الفريق، والتجديد بالشروط التي يحددها، كما قام اللاعب خلال الفترة الماضية برفقة والده بالجلوس مع وسطاء من ناديين بالدورى المصرى المتاز لدراسة عرضهما، تمهيدا للرحيل إلى العرض الأفضل، كما يمتلك اللاعب عرضا خليجيا من الإمارات.

وما زاد الأزمة اشتعالا هو تسريب أنباء عن سهر أحد اللاعبين ليلة المباراة حتى الصابح الباكر وهو ما أثر عليه خلال المباراة وأجبر المدير الفنى على تغييره قبل نهاية الشوط الأول، بالإضافة إلى أزمة المدير الفنى جايمى باتشيكو مع حازم إمام وشيكابالا بسبب اعتراضهما على قرارات المدرب، ودخل الأول في أزمة عنيفة مع المدرب البرتغالى، عقب استبداله في مباراة المولودية بعد الشوط الأول، ولم تحل الأزمة حتى الآن، ودخل الثانى في أزمة مع باتشيكو بعد رد فعله الغاضب بسبب استبداله في مباراة الإسماعيلى، كما استمرت أزمة محمد أبوجبل حارس مرمى الفريق الذي قرر باتشيكو استبعاده من المباريات بسبب اهتزاز مستواه، لكن الحارس اعترض على قرار المدير الفنى، واشترط اللعب أساسيا للتواجد في قائمة المباريات، وهو ما رفضه المدير الفنى وقرر خروج الحارس من قائمة الفريق خلال مباراتى تونجيت في بطولة أفريقيا ومباراة وادى دجلة في بطولة الدورى العام المتاز.