شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الفرنسية ترفض تواجد الجماهير فى مباراة الديوك و أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، عن تلقى ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، صدمة قبل انطلاق مشوار الديوك في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.



وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن المنتخب الفرنسي سوف يستهل مشواره في التصفيات، ضد أوكرانيا دون حضور جماهير، وأضافت أن الاتحاد الفرنسي كان يأمل أن تقام هذه المباراة يوم 24 مارس المقبل، بحضور جماهيري محدود، في مدرجات ملعب «دو فرانس».

إلا أن الحكومة الفرنسية رفضت أي مقترح لحضور الجماهير، خوفا من جائحة كورونا، وترقبا لقرار الإعلان عن دخول البلاد في حجر صحي، سيصدر خلال أيام قليلة.

ويتنافس حامل لقب المونديال في المجموعة الرابعة بالتصفيات، والتي تضم أيضا منتخبات كازاخستان، والبوسنة والهرسك، وفنلندا.