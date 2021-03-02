شكرا لقرائتكم خبر عن أمير توفيق يكشف سبب اعتزاله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اكد امير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالأهلي أنه أتخذ قراره بالإتجاه إلي التسويق الرياضي بعد الأعتزال مبكراً.

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية بقناة الأهلي أنه أعتزل وهو لم يبلغ الــ28 من عمره بسبب الإصابة وبعض الأمور التي احاطت بعالم الساحرة المستديره عقب مجزرة بورسعيد.

وأضاف أنه أختار التسويق الرياضي بعد ان رأي ندرة من يعملون بهذا المجال خاصة أن معظم اللاعبين الذين يعتزلون يتجهون للتدريب أو مجلس الإدارة أو الإعلام.