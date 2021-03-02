شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تسويق الأهلي: تعلمت إنكار الذات من محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أنه تعلم من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إنكار الذات والعمل بالنظام المؤسسي .
وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لقناة الاهلى أنه حين عاد للاهلي من جديد بعد تولي محمود الخطيب رئاسة النادي ، عقد بيبو جلسه معه في وجود المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات وقتها .
وأضاف أن محمود الخطيب منحني ثقة بلا حدود ودعمني في العمل وتعلمت منه إنكار الذات في خدمة الأهلي.
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