شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تسويق الأهلي: تعلمت إنكار الذات من محمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أنه تعلم من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إنكار الذات والعمل بالنظام المؤسسي .

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لقناة الاهلى أنه حين عاد للاهلي من جديد بعد تولي محمود الخطيب رئاسة النادي ، عقد بيبو جلسه معه في وجود المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات وقتها .

وأضاف أن محمود الخطيب منحني ثقة بلا حدود ودعمني في العمل وتعلمت منه إنكار الذات في خدمة الأهلي.