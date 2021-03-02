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مدير تسويق الأهلي: تعلمت إنكار الذات من محمود الخطيب

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كريم أبو حسـين 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي الأهلي أنه تعلم من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي إنكار الذات والعمل بالنظام المؤسسي .

وقال أمير توفيق في تصريحات تليفزيونية لقناة الاهلى أنه حين عاد للاهلي من جديد بعد تولي محمود الخطيب رئاسة النادي ، عقد بيبو جلسه معه في وجود المهندس عدلي القيعي مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات وقتها .

وأضاف أن محمود الخطيب منحني ثقة بلا حدود ودعمني في العمل وتعلمت منه إنكار الذات في خدمة الأهلي.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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