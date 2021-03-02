شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة وإشبيلية.. موعد اللقاء والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فريق برشلونة الإسباني يلتقي مساء الأربعاء الموافق 3-3-2021 نظيره فريق إشبيلية في لقاء الإياب لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا والذي فاز به الأخير بهدفين نظيفين.

ويبحث عشاق الساحرة المستديرة على الأخبار المتلعقة بهذا اللقاء الهام والمرتقب على جوجل Google خاصة وأن برشلونة خسر المباراة الأولى بهدفين نظيفين (برشلونة واشبيلية - برشلونة واشبيلية مباشر - برشلونه وإشبيليه كاس الملك - برشلونة وإشبيلية بث مباشر- برشلونه واشبيليه كاس الملك - برشلونه واشبيليه اليوم - مباشر برشلونه واشبيليه اليوم - بث مباشر مباراه برشلونه واشبيليه اليوم - ملخص مباره برشلونه واشبيليه اليوم- اهداف مباراه برشلونه واشبيليه اليوم - برشلونة واشبيلية القنوات الناقلة - برشلونة واشبيلية مباشر).

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية في إياب كأس ملك إسبانيا

وينطلق اللقاء الذي ينتظره عشاق الساحرة المستدير عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وسيتم إذاعة اللقاء عبر قنوات:

Sport 1 Hungary

Premier Sports 1 HD

L'Equipe TV

Telecinco

التشكيل المتوقع لفريق برشلونة

مارك أندريه تير شتيجن في حراسة المرمى – ودفاعا - كليمون لونجليه - جيرارد بيكيه - أوسكار مينجيزا – ووسطا - سيرجيو بوسكيتس - جوردي ألبا - ميراليم بيانيتش - فرينكي دي يونج - سيرجينيو ديست – وهجوما- عثمان ديمبيلي - ليونيل ميسي.

التشكيل المتوقع لفريق إشبيلية

ياسين بونو في حراسة المرمى- سيرجيو إسكوديرو - دييجو كارلوس - جوليس كوندي - خيسوس نافاس- ووسطا- فيرناندو - جوان جوردان - منير الحدادي - إيفان راكيتيتش – وهجوما - أليخاندرو جوميز - يوسف النصيري.