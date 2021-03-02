شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبدأ التحضير لمئوية اتحاد الكرة ومجاهد: انتظروا مفاجأة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استضاف المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، منتصر النبراوي رئيس مجلس إدارة شركتي بريزنتيشن و تذكرتي ، للتحضير لمئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل ، والتجهيز لعمل احتفالية تليق بمئوية الجبلاية, واتفق الطرفان منتصر النبرواي و أحمد مجاهد على عقد جلسة بعد 10 أيام لعرض الرؤي و الأفكار التي ستقام في مئوية اتحاد الكرة لإخراج المئوية بشكل مميز متضمنة أكثر من فكرة خاصة أنها ستشهد تواجد العديد من رموز ونجوم الرياضة من معظم دول العالم و قيادات الاتحاد الدولي –فيفا- والاتحاد الأفريقي ورؤساء الاتحادات العربية.

واستقر مسئولو الجبلاية على إصدار كتيب فى مئوية اتحاد الكرة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل، على أن يتضمن معظم الإنجازات التى تحققت وأسماء رؤساء الاتحاد من بداية تأسيس اتحاد الكرة، كما يتضمن كتيب مئوية اتحاد الكرة العديد من نجوم كزة القدم المؤثرين وأيضاً الشخصيات المؤثرة إداريا ونبذة عنهم، إلى جانب العديد من الأحداث التاريخية للجبلاية و تكريم العديد من رموز الرياضة على مدار المائة عام .