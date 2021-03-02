شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوجه رسالة لشوقي غريب بعد طلبه ضم محمد صلاح للمنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول رسالة إلى شوقي غريب المدير الفني لفريق المنتخب الأولمبي بشأن انضمام النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني الأول وفريق ليفربول الإنجليزي، للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

وقال كلوب خلال فيديوه بثه عبر موقع صحيفة ليفربول إيكو، يجب على مصر الاتصال بليفربول إذا كانوا يريدون صلاح للأولمبياد.

وكان شوقي غريب، مدرب فريق الفراعنة تحت 23 سنة، قال منذ يومين، كل من مهاجم الريدز محمد صلاح، وحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي سيكونان كلاعبين فوق السن لبطولة الصيف، مع السماح للدول بإدراج ثلاثة من هؤلاء اللاعبين في تشكيلتها النهائية للمنافسة.

وكان موقع صحيفة ليفربول إيكو المقربة لفريق الريدز، قال: إن ليفربول قد يتعرض لضربة حال انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي. وقال التقرير: من المقرر أن يتم انضمام على محمد صلاح بعد تأكيدات مدرب المنتخب الأوليمبي، وأنه سيتم وضعه في التشكيلة الأولية لدورة الألعاب الأوليمبية 2021 في طوكيو على الرغم من حقيقة أنهم لم يتحدثوا إلى ليفربول بعد. وقال التقرير، إنه مع المقرر عقد الألعاب الأوليمبية في طوكيو بين الجمعة 23 يوليو والأحد 8 أغسطس، سيفتقد صلاح بعضا من الموسم التحضيري لليفربول وبداية موسم الدوري الممتاز 2021-22.

وعادت جماهير ليفربول من جديد للهجوم على النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب الوطني والريدز عقب إهداره هدفا سهلا خلال لقاء شيفيلد يونايتد في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء الأحد الماضي وانتهى بفوز حامل لقب البريميرليج الموسم المنصرم بهدفين دون رد.

وكان صلاح ظهر بشكل رائع خلال اللقاء ولكن الهدفين الذي أضاعمها كانا بمثابة نقطة تحول للجماهير الحمراء ضد النجم المصري الذين طالبوه باللعب بشكل جماعي والابتعاد عن الفردية بحثا عن الفوز بالحذاء الذهبي للمسابقة الإنجليزية.

وقال أحد المشجعين المنتمين لفريق ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «صلاح منشغل للغاية بالحصول على الحذاء الذهبي أكثر من فوز ليفربول، وكان بإمكانه أن يمرر الكرة لساديو ماني لكنه كان يفعل ذلك بمفرده».

وأضاف مشجع ثاني: «نعم أعتقد أن معظم الفريق لعب بشكل جيد. صلاح وماني لم يكونا في أفضل حالاتهما ولكن هذا نادر لهذين الاثنين». وتابع ثالث: «يحتاج صلاح إلى استعادة لياقته مرة أخرى إذا كان يريد الحصول على الحذاء الذهبي لأن أقلام الحذاء الذهبي ساخنة على كعبيه».

وأكد آخر أن «جونز أفضل من صلاح خلال لقاء شيفيلد يونايتد». وفي لقطة ساخرة على النجم المصري صلاح، نشر أحد المنتمين للريدز صور لزر التمرير في لعبة البلاي ستيشين، وكتب أسفلها من أن يستخدم صلاح هذا، قاصدا أنه لابد أن يمرر الكرة لزملائه داخل الملعب.