شكرا لقرائتكم خبر عن خروج مبكر لفافرينكا من بطولة روتردام للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ودع السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف أول عالمياً سابقاً، مبكراً، بطولة روتردام الهولندية الدولية للتنس بخسارته أمام الروسي كارن خاتشانوف 4-6 و5-7، الثلاثاء، في الدور الأول. وكان فافرينكا، المتوج بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، يخوض أول مباراة منذ خروجه من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، الشهر الماضي، بخسارته أمام المجري مارتون فوتشوفيتش. ونجح خاتشانوف، المصنف 21 عالمياً، في تحقيق فوزه الثاني على التوالي على فافرينكا، الثامن في الدورة الهولندية، في أربع مواجهات بينهما حتى الآن. واحتاج خاتشانوف إلى ساعة و31 دقيقة لإقصاء بطل دورة روتردام عام 2015. وفشل فافرينكا، الفائز ببطولة أستراليا عام 2014 ورولان جاروس عام 2015 وفلاشينج ميدوز عام 2016، في إحراز أي لقب منذ مايو/ أيار 2017 عندما ظفر بلقبه السادس عشر في مسيرته الاحترافية في دورة جنيف. وبلغ الروسي الآخر أندري روبليف الرابع الدور الثاني أيضا بتغلبه على الأمريكي ماركوس جيرون الصاعد من التصفيات 7-6 (7-1) و6-3. كما تأهل البولندي هوبيرت هوركاش بتغلبه على الفرنسي أدريان مانارينو 3-6 و6-7 (6-8)، والأسترالي اليكس دي ميناور بفوزه على مواطنه جون ميلمان 6-1 و6-4، والفرنسي جيريمي شاردي الصاعد من التصفيات بتغلبه على مواطنه أوجو أومبير 4-6 و7-6 (7-5) و7-6 (7-4).(أ ف ب)