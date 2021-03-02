شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيم كأس الوصل وتحدي سيح السلم للقدرة 11 و13 مارس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبدالوهاب

أعلن نادي دبي للفروسية، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق كأس الوصل للقدرة لمسافة 120 كيلومتراً، والمخصص للإسطبلات الخاصة والمقرر يوم 11 مارس / آذار الجاري، وسباق تحدي سيح السلم للقدرة المفتوح لمسافة 120 كيلومتراً يوم 13 مارس، علاوة على سباق دولي «نجمة واحدة» لمسافة 101 كيلومتر، والذي سيقام يوم 16 مارس الحالي، وتم تحديد الحد الأعلى للمشاركة في السباقات الثلاثة بواقع 4 خيول لكل إسطبل.

وأكد العميد محمد عيسى العضب، المدير العام لنادي دبي للفروسية في تصريح لــ «الخليج الرياضي» جاهزية مدينة دبي الدولية للقدرة، درة ميادين سباقات القدرة بمستواها العالمي، واكتمال جميع الاستعدادات لتنظيم السباقات الثلاثة وفق المعايير المعتمدة دولياً كالمعتاد، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة تبذل قصارى جهودها من أجل الحفاظ على استمرارية السباقات من خلال التقيد التام بالضوابط والإجراءات الاحترازية المعتمدة بالدولة، في شأن تنظيم المحافل الرياضية من قبل الفرسان والمدربين والملاك وكل المعنيين بأمر السباقات، مما أسهم في النجاح الباهر الذي حققته السباقات التي نظمت ضمن أجندة الموسم حتى الآن.

تجهيز وإعداد

وعن تنظيم السباق الدولي نجمة واحدة قال: هدفنا من تنظيم هذا السباق تجهيز وإعداد فرسان الإمارات لخوض السباقات الدولية، ومثل هذه النوعية من السباقات توفر لهم فرص الاحتكاك مع نظرائهم واكتساب الخبرات مما يسهم في تطور مستواهم لمواصلة تشريف سمعة الدولة في مشاركاتهم الخارجية، وبما يتناسب مع الريادة التي تتمتع بها دولة الإمارات العربية المتحدة في رياضة القدرة بما لها من ارتباط وثيق بموروث الآباء والأجداد.

صرامة وحزم

وختم العضب بقوله: «نشيد بتقيد جميع الفرسان والمدربين والملاك بالإجراءات الاحترازية خلال السباقات التي تمت حتى الآن، ونتمنى من المدربين والفرسان والملاك الاستمرار على ذات النهج من الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة للسباقات، والتي لا تهاون في تطبيقها بمنتهى الصرامة والحزم للمحافظة على النجاحات التي تسطرها سباقات الموسم الواحد تلو الآخر، ونتمنى التوفيق للجميع ».