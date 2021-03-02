أزمة حادة بين صلاح وكلوب بسبب الأوليمبياد.. والمدرب الألماني يؤمن الفرعون من أطماع الريـال وبرشلونة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلوح في الأفق بودار أزمة بين النجم المصري محمد صلاح، ويورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، بسبب رفض المدرب الألماني مشاركة اللاعب مع المنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأولمبية، والمقرر إقامتها الصيف المقبل في العاصمة اليابانية "طوكيو".

وأفادت صحيفة "ليفربول إيكو" بأن كلوب رفض بشكل قاطع مشاركة صلاح في البطولة، خوفًا من فيروس كورونا المستجد، أو الإصابة داخل المباريات.

وأوضحت الصحيفة أن البطولة ستقام خلال الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين، وفي هذا الوقت يكون ليفربول في فترة الإعداد للموسم الجديد.

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي، قد أعلن أن محمد صلاح، على رأس القائمة الأولية المختارة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، الصيف المقبل.

وأفادت التقارير باحتمالية حدوث أزمة بين النادي الإنجليزي ومصر بسبب الإعلان عن ضم صلاح إلى تشكيلة المنتخب الوطني التمهيدية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.

كلوب يؤمن صلاح من أطماع الريـال وبرشلونة

من ناحية أخرى، كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن كلوب، تقدم بطلب رسمي لإدارة الريدز لتجديد عقد النجم المصري محمد صلاح، والذى ينتهى في صيف 2023.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية، أن كلوب مهتم بتجديد عقد صلاح، لقطع الطريق على الأندية المهتمة بضم اللاعب المصري، وعلى رأسها ريـال مدريد وبرشلونية، الإسبانيان.

وقالت الصحيفة، أن صلاح يقدم موسما جيدا، حيث سجل 24 هدفاً في جميع المسابقات منذ بداية الموسم الجاري، رغم مستوى ليفربول الذي سقط من حافة الهاوية منذ بداية 2021.

وكانت تقارير إعلامية، قد ذكرت أن ريـال مدريد الإسباني يرغب في التعاقد مع صلاح، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن هناك اتصالات بين ممثلي صلاح وإدارة ريـال مدريد، لبدء التفاوض على ضم نجم ليفربول، وهذا ما أكده أحد الأشخاص المقربين من الفرعون.

وأكدت الشبكة الإسبانية، أن صلاح، يتطلع لإرتداء قميص ريال مدريد في المستقبل، بعد رحيله عن ليفربول الإنجليزي.

وأكملت، أن مستقبل صلاح سيكون محل شك مع ليفربول بعد نهاية الموسم الجاري، لكن في الوقت نفسه لا حديث ولا قرار عن رحيله إلى من بوابة إدارة الريدز.

واختتمت، أن ريال مدريد تقدم بعرض سابق لضم نجم ليفربول، لكن إهتمام المرينجي بالتعاقد مع الملك المصري خلال الوقت الحالي أكثر من الماضى.

ويرتبط الدولى المصري محمد صلاح بعقد مع ليفربول، يمتد حتي يونيو 2023.

وكان صلاح، صرح لجريدة آس الإسبانية عن إمكانية لرحيله لإسبانيا: "ريال مدريد وبرشلونة فريقان كبيران.. لا نعرف أبدا ما سيحدث في المستقبل، لكن حاليا كل تركيزي مُنصب على الفوز بالدوري ودوري أبطال أوروبا مجددا رفقة فريقي، سؤال صعب، لكن حاليا بإمكاني القول بأن كل شيء في يد النادي. بالطبع أريد تحطيم الأرقام هنا في ليفربول، وأكرر أريد تحطيم كافة الأرقام، لكن كل شيء في يد إدارة النادي بشأني".

وقال صلاح للصحيفة الإسبانية:" شعرت بإحباط شديد بسبب عدم ارتداء شارة القيادة أمام ميتييلاند، ولكن في النهاية هذا هو قرار المدرب يورجن كلوب وأنا أقبله".

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، أن برشلونة الإسباني يرغب في التعاقد مع صلاح.

وكشف سجاك سوارت، وكيل الأعمال وأسطورة أياكس أمستردام الهولندي، عن رغبة مواطنه رونالد كومان مدرب برشلونة في ضم صلاح إلى صفوف البارسا.

وأضاف سوارت في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس": "أعرف أن كومان يريد محمد صلاح، وأعلم أن صلاح يرغب فى الرحيل".

وتابع: "لا أستطيع الكشف عن ذلك، ولن أخوض فى أى تفاصيل أخرى، لكن صدقنى فقط أننى أعرف".

وتأتي رغبة كولمان في التعاقد مع صلاح، كتعويض للنجم الأرجنتين ليونيل ميسي، والذي سيرحل العام المقبل، بعد مسيرة استمرت 20 عاما.

وكان موقع "كالتشيو مريكاتو" الإيطالي، قد كشف في وقت سابق، أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس، وضع صلاح ضمن حساباته من أجل ضمه لصفوف الفريق، بشرط توافر الأموال فى خزينة "البيانكونيرى"، وهو الأمر الذى لن يتحقق إلا ببيع عدد من لاعبي الفريق وعلى رأسهم الأرجنتيني باولو ديبالا.

وأضاف الموقع أن صفقة التعاقد مع صلاح ستكلف خزينة يوفنتوس نحو 120 مليون يورو، الأمر الذى قد يدفع الإدارة للموافقة على رحيل ديبالا الذي دخل دائرة اهتمامات ريال مدريد الإسباني.

وفي حال رحيل ديبالا سيكون صلاح التعويض المناسب له، خاصة أنه يحظى بثقة وإعجاب بيرلو، إذ سيشكل الفرعون مع كريستيانو رونالدو قوة هجومية ضاربة.

وفي حال نجال المفاوضات مع ليفربول، ستعرض إدارة اليوفي على صلاح ثاني أعلى راتب خلف رونالدو الذي يتقاضى 30 مليون يورو فى الموسم الواحد.

وكانت عدة أندية أوروبية قد وضعت صلاح ضمن اهتماماتها بعد الانجازات التي حققها مع ليفربول، ومنها ريـال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.

ويرغب صلاح في الدخول في تحدٍ جديد، بعد تحقيقه ألقاب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مع الريدز، فضلا عن إحرازه هداف البريميرليج مرتين.