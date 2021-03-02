بطولة انكلترا: عودة كافاني وشيكة بحسب سولسكاير

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لندن: أكد النروجي اولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الثلاثاء أن مهاجمه الاوروغوياني ادينسون كافاني الغائب عن مباريات فريقه الاخيرة بداعي الاصابة قد يشارك ضد كريستال بالاس الاربعاء في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفال سولسكاير الذي يحتل فريقه المركز الثاني في مؤتمر صحافي عشية المباراة "كان ادينسون موجودا في الحصة التدريبية التي اجريناها اليوم. كانت حصة خفيفة. لقد عاد الى المجموعة وهذا امر جيد".

واضاف "نأمل الا تكون هناك اي مضاعفات بعد الحصة وان يكون ضمن البعثة المتوجهة الى لندن لخوض المباراة ضد بالاس".

وانضم كافاني الى صفوف الشياطين الحمر مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي وابلى بلاء حسنا.