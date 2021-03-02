شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل موعد مباراتي المقاولون مع المحلة و البنك الأهلى مع الاتحاد في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، تعديل موعد مباراة المقاولون العرب مع غزل المحلة بالجولة السادسة عشر ببطولة الدوري الممتاز لتقام في الثالثة عصر الأحد 14 مارس، بدلا من السبت 13 مارس الجاري.

كما تقرر إقامة مباراة البنك الأهلي و الاتحاد السكندري في الخامسة من مساء الاثنين 15 مارس بدلا من الجمعة 12 مارس، بملعب المقاولون العرب.

في سياق متصل ، أرسل اتحاد الكرة خطاب إلى أندية الدوري الممتاز يطالبهم فيه بإجراء التحاليل و المسحات الخاصة بفيروس كورونا بإحدي المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها ، وذلك للاعبين و افراد الجهاز الفني و الإداري .

كما تضمن الخطاب المرسل من اتحاد الكرة للأندية إلتزام النادي بعمل المسحات قبل المباراة بـ48 ساعة و تقديم النتائج قبل موعد المباراة بـ24 ساعة، وإنه في حالة عدم إلتزام النادي بعمل التحاليل بأحد المعامل المعتمدة وتقديم النتائج فسوف يتم توقيع غرامية مالية على النادي قدرها 10 آلاف جنيه عن كل لاعب مشارك دون وجود نتيجة التحاليل المشار إليها ، وتضاعف الغرامة تباعاً .