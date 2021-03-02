خالد قمر: أحترم قرار حسام حسن باستبعادي وأواصل العمل لاسعاد جماهير الاتحاد

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القاهرة - سامية سيد - أبدى خالد قمر نجم ومهاجم الاتحاد السكندرى احترامه لقرار حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري باستمرار استبعاده من قائمة الفريق لمعسكر الفريق السكندري الذي يستعد لمواجهة الإنتاج الحربي، الجمعة المقبل على استاد الإسكندرية

وقرر حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، الأسبوع قبل الماضي، استبعاد خماسي الفريق عماد السيد وخالد قمر وصبري رحيل ومحمود رزق ومحمد عطوه من التدريبات الجماعية والتدريب المنفرد عقب الهزيمة من اسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال خالد قمر لـ"الخليج 365": "أحترام قرار حسام حسن باستبعادي، تعلمت في مسيرتي عدم مناقشة القرارات الفنية، خاصة إذا جاءت من قيمة كروية لاعبا ومدربا مثل حسام حسن، أحاول تقديم كل ما أملك من جهد لاسعاد جماهير الاتحاد العظيمة".

وتابع مهاجم الاتحاد السكندري: "سنظل نتواجد خلف الفريق ندعمه ونؤازره في جميع المباريات، وبالنسبة لي سأظل أعمل بكامل جهدي، وأواصل تدريباتي حتى أكون في أعلى جاهزية حينما أعود للمشاركة".

وختم المهاجم الدولي: "نقدم مستويات كبيرة في المباريات التي نلعبها، لكن اللعب للأندية الجماهيرية العريقة لا يكفي أن تؤدي بشكل جيد، لابد أن يضاف إلى ذلك النتائج الإيجابية، لذلك نتفهم غصب الجماهير من النتائج الأخيرة ونتمى اسعادهم".

وواصل سيد البلد مرانه اليومي بدون راحة في الخامسة مساء اليوم بتواجد جميع اللاعبين الذين دخلوا قائمة الفريق للمباراة الأخيرة أمام إنبي، إضافة إلى انضمام روماريو الذي غاب في لقاء إنبي للإيقاف، والسيد سالم الذي غاب لحضور جنازة وعزاء والده الذي وافته المنية الأربعاء الماضي.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز العاشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 18 نقطة بعدما لعب 13 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 3 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً، ومازال لديه مباراتان مؤجلتان بخلاف لقاء اليوم، ويحتل إنبى المركز الخامس برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز في 6 وتعادل في 4 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا ومازال لديه مباراتان مؤجلتان أيضا .