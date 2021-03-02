شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: سموحة لا يُهزم ..وعودة عرفة السيد "مكسب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سامي المدير الفنى لسموحة ، أن فريقه فرط في الفوز على الجونة خلال الشوط الأول مثلما حدث في لقاء المصرى، ونسعى إلى تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة.

وتعادل الجونة وسموحة 2/2 فى المباراة التي جمعت بينهما بإستاد خالد بشارة بالبحر الأحمر في مستهل مباريات الجولة الخامسة عشر للدورى، فى مباراة جاءت فيها الأهداف الأربعة عن طريق الثنائى المعار من الزمالك عمر السعيد لصالح الجونة ومصطفى فتحى لصالح سموحة، فضلا عن أن هدفين من الأربعة جاءت عبر ركلات الجزاء.

وقال أحمد سامى في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت": "بشكر اللاعبين جدا وعندنا غيابات كثيرة ولكن اللاعبين اللى مش بتلعب عملوا ماتش كويس جدا، كما أنها بداية جيدة لعرفة السيد بعد غياب بسبب إصابته بفيروس كورونا".

وأضاف مدرب سموحة "نعاني من غيابات كثيرة لكن كل من شارك قدم إضافة كبيرة وعرفة السيد لعب جيدا خاصة بعد شفائه من كورونا، وهذه المباراة تشبه مباراة المصري خلقنا الكثير من الفرص في الشوط الأول وكنا نستطيع إنهاء اللقاء مبكرا لصالحنا، ولكننا لم نستغل الأمر واستقبلنا أهدافا من ركلات جزاء، لا أقول إنها ركلات صحيح أم لا لكننا نستقبل من ركلات الجزاء بشكل عام".

أوضح أحمد سامى "نحن أكثر فريق نصل للمرمى ولكن يتبقى قرار اللاعب، نعم يتدرب على إنهاء الفرص ولكن في النهاية دوره ينتهي عند حد معين ويظهر دور اللاعب في القرار الأخير".

وتابع مدرب سموحة " فريقى لا يُهزم ولكن طموحنا أكبر من ذلك، نحن تعادلنا 10 مرات ومن بينهم 6 أو 7 مباريات كنا نستحق أن نفوز فيهم".